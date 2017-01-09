死侍夫妻檔參加金球獎 自爆驚險偷車才趕上！
男神萊恩雷諾斯去年推出《惡棍英雄：死侍》在全球爆紅一波，該片甚至出乎意料地得到不少獎項肯定，搞笑嘴賤的風格贏得廣大觀眾喜愛，今適逢金球獎頒獎典禮，紅人萊恩雷諾斯也應邀擔任頒獎人，帶了老婆布蕾克萊芙莉風光出席，沒想到路途中也發生超有「死侍」風格的意外，夫妻倆竟是偷車才趕到的？！
今天第74屆金球獎頒獎典禮於洛杉磯比佛利希爾頓飯店盛大舉辦，現場星光熠熠，「死侍」萊恩雷諾斯本次擔任頒獎人，跟艾瑪史東搭檔頒發電影類最佳男配角獎，他帶著帶著穿著黑金配色性感洋裝的老婆布蕾克萊芙莉走紅毯，俊男美女組合超吸睛。
夫妻倆現場接受《Entertainment Tonight》的訪問，自爆其實差一點遲到，誇張地說：「剛剛真的太驚險」，表示他們的車子在半路拋錨，所以只好偷開一個朋友的車，「警察也來了，但究結果看來還算好啦，畢竟我們本來差點來不了了」，搞笑的情節讓人噴飯，而夫妻倆也被問到何時生第三胎，男神竟大膽回應：「不知道耶，我們走著瞧，不過我們會增加炒飯的次數就是了」，過程中還一直跟老婆調情，讓布蕾克害羞得忍不住命令老公住手！
(中時電子報)
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