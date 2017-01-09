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《樂來越愛你》破紀錄 7項入圍全拿！

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樂來越愛你
《樂來越愛你》入圍7項全拿，打破金球獎紀錄，而電影這幕更成為去年網友都著迷的畫面。（圖／達志影像）

第74屆金球獎得獎名單出爐，大贏家無疑就是今年入圍7項大獎的《樂來越愛你》，該片更是打破金球獎紀錄，入圍7項、7項大獎全中！被封無疑是今年最熱門大片。

《樂來越愛你》除了拿下音樂喜劇類影帝、影后外，其他包含最佳導演、最佳劇本、最佳配樂、最佳原創歌曲以及音樂喜劇類最佳影片等獎皆奪下。入圍7項也拿7獎，打破過去1975年《飛越杜鵑窩》以及1978年《午夜快車》的6獎項，實力驚人！

(中時電子報)

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關鍵字：樂來越愛你金球獎
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