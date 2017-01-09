Uber續爭合法要先妥協 立院早有研究
公路法修正案自上周生效後，起跳罰Uber100萬、最高罰2500萬的「Uber條款」已開罰第4天，不過，日前Uber台灣區公司在新法生效後表示，正在跟相關政府單位安排會議，洽談制定台灣車輛分享法規完整方，案。顯見Uber不放棄合法化努力。
在去年5月，立法院法制局曾公布以「共享經濟立法方向之研析──以Uber爭議為例」為題的研究成果，除了建議政府面對共享經濟時代，在評估合理規範及鬆綁法規要積極，也以美國各州立法規範Uber的範例顯示，Uber須有所妥協，如納保及提升乘客安全，還有保護既有計程車產業的公平競爭條款。
報告內容指出，政府面對如Uber、Lyft、Tripda、KKTOWN、Lalamove和Airbnb等共享經濟帶來的創新商業模式及衝擊，應正面看待並區分態樣，研擬不同監理密度的配套措施：
不過，報告說明，雖然Uber商業模式受到歡迎，但車輛並非營業用小客車、司機非職業駕駛人，卻經營類似計程車業，導致運輸管理層面上的乘客安全、保險責任、駕駛資格、稅賦義務、不公平競爭、個人資料保護及消費爭議處理等爭議。
報告指出，荷、德、法在內等歐盟國與南韓等亞洲國家已禁止Uber營運，但美國部分州允許類似Uber業者營運的立法規範方式。
如加州以網路運輸業(Transportation Network Company，簡稱TNC)規範Uber，並定義網路運輸業是「以公司、合夥、獨資或任何型態營運的實體，利用線上應用程式或平台媒合乘客和使用私人車輛的駕駛，提供預約制的運輸服務。」
報告指出，該規範規定駕駛3年內，不得有一定程度的違規紀錄和重大違規行為，7年內未有在酒精或毒品影響下駕駛的紀錄，須每季複檢、每年進行19項車輛檢查項目、確保每輛車均已投保每件交通事故最少100萬美元的商業責任保險等。
為保護既有計程車產業，報告點出科羅拉多州另限制駕駛工作時數，如連續工作12小時應登出至少8小時，且連續8天工作累計時數不得超過80小時，相關數據及紀錄並須保存6個月。
華盛頓哥倫比亞特區也規範，駕駛提供載客服務必須透過網路運輸業的預約安排，不可主動或被動提供路邊隨招隨停服務。
報告並在最後指出，Uber此一創新商業模式，涉及議題甚多，如何求取平台業者、分享者、使用者及既有產業的最大效益，尚有待各界凝聚共識。
(中時)
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