蔡抵宏都拉斯逢下雨 宏國副總統：遇水則發

蔡英文總統(左)與宏國副總統(右)。(曾薏蘋攝)

蔡英文總統一行抵達宏都拉斯時正逢下雨。(曾薏蘋攝)

蔡總統(右二)與宏國留臺校友代表茶敘。(曾薏蘋攝)

蔡英文總統率「英捷專案」訪問團於宏都拉斯時間8日下午抵達宏國SOTO CANO空軍基地，宏國副總統阿瓦雷茲迎接於機梯前。訪團於昨天抵達時正逢下雨，由於宏國鮮少下雨，蔡英文總統致詞時表示， 阿瓦雷茲副總統跟她說，有一句話可以形容今天的情況，就是「遇水則發」，這也代表兩國的邦誼鞏固，兩國關係將來一定更興旺。

蔡英文專機抵達宏國後，我駐宏都拉斯共和國大使黃榮國及宏都拉斯代理外交部長阿圭洛(María Dolores Agüero Lara)登機迎接蔡總統，宏國副總統阿瓦雷茲（Ricardo Álvarez）迎於機梯前，並陪同蔡總統沿紅地毯緩步前進，接受禮兵致敬。

蔡總統在發表抵宏聲明時表示，這次非常榮幸應葉南德茲(Juan Orlando Hernández Alvarado)總統邀請，前來宏都拉斯訪問。這是她就任總統以來第二次出訪，也是第一次到這個擁有豐富馬雅文化的美麗國度。她要代表台灣向宏都拉斯政府和人民，表達最誠摯的問候。

蔡總統指出，台灣跟宏都拉斯長期以來有著密切友好的合作關係。就在去年，兩國建交屆滿75年，很高興這次訪問中美洲的第一站就到宏都拉斯，並期盼兩國雙方能夠有更深入的交流。

蔡總統說，這次訪問當中，她和葉南德茲總統將針對提升雙邊關係，以及兩國共同關切的議題交換意見，並且見證兩國重要合作計畫的執行成果。相信臺宏兩國的邦誼，將在現有友好基礎上持續深化，雙方的合作關係也將會更加緊密堅實。

蔡總統也說，她也感受到宏都拉斯的深厚情誼，以及中美洲滿滿的熱情，「感謝大家，也非常期待接下來的交流」。

抵達下榻旅館宏京皇家洲際飯店(Hotel Real Intercontinental)後，蔡總統受到僑胞代表、台商等熱烈歡迎，總統接受華僑小姐蕭美蘭（Melanie Vergas）等人獻花，也向他們致意。

稍事休息後，蔡總統即與宏國留臺校友代表茶敘，她在致詞時表示，很高興跟大家見面，宏都拉斯目前已經有超過3百位年輕人，透過「台灣獎學金計畫」到台灣留學。這些年輕人當中，有的就讀台灣北部的學校，也有到位於她故鄉屏東的「屏東科技大學」進修的校友。不論在哪個地方讀書，相信他們對臺灣的印象及生活方式，應該都有一些體會。

蔡總統指出，留學是深入認識另一個國家很好的方式，也是人生難得的經驗。她也做過留學生，ㄧ個人遠離家鄉進修學習，投入完全不同文化的環境，她相信這也是年輕時一個很重要的成長過程。

蔡總統提及，葉南德茲總統一直也想到台灣看看並體驗台灣人的生活，在他還沒去之前，先請他的女兒何怡芳（Ivonne Hernández）替他體驗台灣的生活。

她說，就在前幾個月，葉南德茲總統來台訪問，讓她印象最深的就是葉南德茲總統前往大安森林公園跑步，以及搭乘捷運。蔡總統說，身為總統能去體會另一個城市，是很好的經驗，她也很希望能有機會體驗宏都拉斯一般人的生活。

蔡總統說，在座留台校友學成後，回到宏都拉斯擔任重要職位，在社會的每一個角落，不論是在政府還是民間、在教育機構或是軍事領域發揮自己的長處，都對國家做出重要貢獻，台灣深感與有榮焉。她也非常期待大家協助台宏雙邊情誼與交流，同時發揮在地功能，對於在宏國尋求投資或交流機會的台灣人有更好的協助。

蔡總統說，政府非常重視「台灣獎學金計畫」，因為此一計畫不論是對台灣與友邦間的交流或在鞏固情誼上，都扮演很重要的角色；對於台灣來說，也是我們可以對外延伸非常重要的橋樑，所以她要謝謝在座的留臺校友在過去以及將來推廣台灣印象。

隨後，蔡總統也聽取包括葉南德茲總統女兒何怡芳、宏國經濟部長傅哲倫（Arnaldo Castillo Figueroa）及總統府新聞處處長貝立歐（José Fernando Berríos Godoy）等校友們的留台經驗分享。

(中時)