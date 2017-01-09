中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

苗栗地院慶雙十年華 司法院副院長讚「帝寶級」

中時
∕苗栗報導
點閱35
我要評比
2/10
地院成立20年慶祝雙十年華　司法院副院長讚「帝寶級」
苗栗地院第五任院長蔡烱敦（中）現為司法院副院長，回娘家祝賀。（陳慶居攝）
地院成立20年慶祝雙十年華　司法院副院長讚「帝寶級」
苗栗地院成立20周年，歷任院長和各界來賓應邀出席。（陳慶居攝）
地院成立20年慶祝雙十年華　司法院副院長讚「帝寶級」
院長蔡美美形容苗院是具有6特色的「美美」法院，蔡烱敦譽為「帝寶級」。（陳慶居攝）

苗栗地方法院9日舉行「雙十年華」成立20年慶祝大會，有多位歷任院長回娘家致賀，其中現任司法院副院長的蔡烱敦形容苗院辦公環境是「帝寶級」法院，勉勵大家未來要結合時代脈動，提升裁判品質，提供人民更優質的司法服務。

上午的慶祝活動由法院素人舞團的「第一支舞」揭開序幕，有歷任院長陳丁坤、袁再興、黃梅月、葉麗霞、蔡烱敦、温耀源、許進國回娘家，高院院長石木欽、地檢署檢察長柯麗鈴及副縣長鄧桂各界人士也受邀致賀。

院長蔡美美表示，苗栗院檢辦公廳舍籌建之初曾突破許多困難，於1997年完工啟用，訴訟當事人不必再舟車勞頓。她還歸納苗栗地院具備年輕有活力及衛星法院等6大特色。

第五任院長蔡烱敦現為司法院副院長，戲稱自己表現不好才成為歷任最久的院長。他說，苗栗地院的廳舍和環境堪稱「帝寶級」，非其他地院能及，勉勵工作團隊朝司法核心價值繼續努力。

(中時)

關鍵字：苗栗地院司法院副院長
點閱35
我要評比
2/10
好友人數
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。