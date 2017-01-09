苗栗地院慶雙十年華 司法院副院長讚「帝寶級」
苗栗地方法院9日舉行「雙十年華」成立20年慶祝大會，有多位歷任院長回娘家致賀，其中現任司法院副院長的蔡烱敦形容苗院辦公環境是「帝寶級」法院，勉勵大家未來要結合時代脈動，提升裁判品質，提供人民更優質的司法服務。
上午的慶祝活動由法院素人舞團的「第一支舞」揭開序幕，有歷任院長陳丁坤、袁再興、黃梅月、葉麗霞、蔡烱敦、温耀源、許進國回娘家，高院院長石木欽、地檢署檢察長柯麗鈴及副縣長鄧桂各界人士也受邀致賀。
院長蔡美美表示，苗栗院檢辦公廳舍籌建之初曾突破許多困難，於1997年完工啟用，訴訟當事人不必再舟車勞頓。她還歸納苗栗地院具備年輕有活力及衛星法院等6大特色。
第五任院長蔡烱敦現為司法院副院長，戲稱自己表現不好才成為歷任最久的院長。他說，苗栗地院的廳舍和環境堪稱「帝寶級」，非其他地院能及，勉勵工作團隊朝司法核心價值繼續努力。
(中時)
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