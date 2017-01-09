康大許秀娟獲選特奧國手 校方將為她申請總統教育獎
康寧大學餐飲系夜間部一年級學生許秀娟，從小身障，卻在滑冰中找到自己的一片天，多次代表國家參加特殊奧運滑冰賽，近日再度獲選國手，三月將赴奧地利比賽，身負穿金戴銀重任，校方將提報她爭取頒給總統教育獎，鼓勵她逆境求生的精神。
許秀娟出生於經濟弱勢家庭，她出生就有身心障礙，目前已有中度智障手冊，在台南啟智學校念完高中，選擇到康寧繼續攻讀大學，她樂天上進的精神，深受師生喜歡，除了念書之外，平日還在加油站工讀，賺錢養家。
去年入學康大餐飲系夜間部，堅毅的許秀娟立刻被餐飲系副主任張秀杏注意，特別針對她的喜好加強輔導烘焙蛋糕技藝，希望她習得一技之長有助於就業，能改善家庭經濟。
不向命運低頭，許秀娟儘管身障，就讀國小二年級時，就在直排輪和冰刀世界找到樂趣，迷上速度感，參加國內比賽屢屢獲獎，進而獲選為特奧國家代表隊的儲訓選手，有機會代表國家登上國家體壇。
許秀娟已參加過三次特奧滑冰賽，每一次都得到獎牌，尤其2007年10月參加上海夏季特奧一鳴驚人，在輪鞋300公尺競速項目領先中國大陸兩名強勁對手，摘下金牌。
去年臺灣的儲訓選手選拔賽，許秀娟在300公尺冰刀競速項目拿下第一名，獲選為奧地利舉辦的特奧滑冰賽國手。
「我未來想當教練，賺錢養家」許秀娟回答問題前總會先思考一段時間，言談中透露著要負擔家中部分經濟重擔，康寧大學校長黃純宜認為過去她對國家體育貢獻很多，又認為該為她加油打氣，決定提報她爭取總統教育獎。學校審查委員一致通過。
(中時)
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