張憲義棄中科院職逃美29年 今現身揭內幕

中研院近史所副研究員陳儀深（圖）對前中科院核能所副所長張憲義的口述訪談「核彈！間諜？CIA：張憲義訪問紀錄」，9日在台北舉行新書發表會。(中央社)

前中科院核研所副所長張憲義1988年1月，在美國中央情報局（CIA）安排下出境到美國，29年後的今天，他透過越洋視訊首度公開亮相，提到兩個當年美國人會找上他的原因，以及為何當年辭退書寫下離開的原因之一是民進黨。他表示當初離開台灣，是擔心政治野心人士利用核武，沒辦法造福台灣老百姓，會造成安全威脅。

據中央社報導，張憲義大學畢業後，1967年到1988年參與台灣核武研發工作，為何被CIA看上？他認為有兩個原因，一是跟前中科院長唐君鉑的關係，唐君鉑是他的恩師；其次是1979年12月氫彈之父愛德華泰勒（Edward Teller）訪問核研所時，他不知天高地厚地直接問氫彈從核分裂彈引發出來，過程有沒有不為人知的穩定程序在裡面。

當時泰勒驚訝地看著他說，就算有也不能講。張憲義認為，自己應該就是從那時起被列入美國黑名單。1988年的事件，震撼力應該不比北韓核試爆來得差，張憲義說，負面來看，核武研發在台灣終止了，正面來看，台灣核武研發的製作能力得到國際間高度評價。

至於當初怎麼會把民進黨寫進辭退原因，他坦言自己也很驚訝，當時他擔心的不是民進黨，而是擔心政治野心人士，包括軍事強人在內，什麼黨都無所謂，他在意的是政治野心人士的利用，沒辦法造福台灣老百姓，會造成安全威脅。前總統李登輝或前參謀總長郝柏村的名字都沒有在他腦內，只有政治野心人士在他腦內。

(集團連線報導)