出走台灣 張憲義擔心野心人士利用核武

前中科院核研所副所長張憲義在棄職出走台灣29年後，今天以視訊方式首度公開亮相。他說當初離開台灣，是擔心政治野心人士利用核武，沒辦法造福台灣老百姓，會造成安全威脅。

張憲義在美國中央情報局（CIA）安排下，於1988年1月叛逃出境到美國，中研院副研究員陳儀深對張憲義的口述訪談「核彈！間諜？CIA：張憲義訪問紀錄」今天上午舉行新書發表會。

在離台29年後，張憲義今天透過越洋視訊，首度公開談論此事。由於張憲義在當年的辭退書中提到一個離開的原因是民進黨，成為今天新書發表會的關注焦點之一。

張憲義說，他對自己感到驚訝，當初怎麼會把民進黨寫在那裡面；當時他擔心的不是民進黨，是擔心政治野心人士，包括軍事強人在內，可以是民進黨或國民黨或黨外人士，什麼黨都無所謂，他在意的是政治野心人士的利用，沒辦法造福台灣老百姓，會造成安全威脅。

他說，這是他當時的想法，不是哪黨要起來要當總統，這他完全不知道，他只是把個人理念付諸行動，前總統李登輝或前參謀總長郝柏村的名字都沒有在他腦內，只有政治野心人士在他腦內。

與會者詢問張憲義台灣應該有核武嗎？張憲義說，他對台灣貢獻不是在此，他沒有任何貢獻，這不是一個謙虛的話。

他反問，有核武的「有」意思是什麼意思？是有這個潛力，想要有核武就有的有？還是製造得出來、可以試爆的有？有是要人家不能看清，有是一個威脅性，有不是一個實體。

張憲義說，以色列是個好例子，以色列確實有，但沒有經過試爆，以色列有關於核武那方面的科技研發，品管、工業產品、精密工業的整個水平，都到了那個水平，是水到渠成的東西，威脅性比有一個彈頭擺在飛彈上，威力還更大。1060109

(中央社)