出走台灣 張憲義擔心野心人士利用核武
前中科院核研所副所長張憲義在棄職出走台灣29年後，今天以視訊方式首度公開亮相。他說當初離開台灣，是擔心政治野心人士利用核武，沒辦法造福台灣老百姓，會造成安全威脅。
張憲義在美國中央情報局（CIA）安排下，於1988年1月叛逃出境到美國，中研院副研究員陳儀深對張憲義的口述訪談「核彈！間諜？CIA：張憲義訪問紀錄」今天上午舉行新書發表會。
在離台29年後，張憲義今天透過越洋視訊，首度公開談論此事。由於張憲義在當年的辭退書中提到一個離開的原因是民進黨，成為今天新書發表會的關注焦點之一。
張憲義說，他對自己感到驚訝，當初怎麼會把民進黨寫在那裡面；當時他擔心的不是民進黨，是擔心政治野心人士，包括軍事強人在內，可以是民進黨或國民黨或黨外人士，什麼黨都無所謂，他在意的是政治野心人士的利用，沒辦法造福台灣老百姓，會造成安全威脅。
他說，這是他當時的想法，不是哪黨要起來要當總統，這他完全不知道，他只是把個人理念付諸行動，前總統李登輝或前參謀總長郝柏村的名字都沒有在他腦內，只有政治野心人士在他腦內。
與會者詢問張憲義台灣應該有核武嗎？張憲義說，他對台灣貢獻不是在此，他沒有任何貢獻，這不是一個謙虛的話。
他反問，有核武的「有」意思是什麼意思？是有這個潛力，想要有核武就有的有？還是製造得出來、可以試爆的有？有是要人家不能看清，有是一個威脅性，有不是一個實體。
張憲義說，以色列是個好例子，以色列確實有，但沒有經過試爆，以色列有關於核武那方面的科技研發，品管、工業產品、精密工業的整個水平，都到了那個水平，是水到渠成的東西，威脅性比有一個彈頭擺在飛彈上，威力還更大。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。