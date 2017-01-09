2016年紐西蘭好熱 均溫刷新紀錄

我要評比

受到暖風和海洋異常溫暖影響，去年是紐西蘭自1909年有紀錄以來最熱的一年。

美聯社報導，國家水資源和大氣研究機構（National Institute of Water and Atmospheric Research）今天發布的報告指出，2016年紐西蘭均溫攝氏13.4度，比往年熱將近攝氏1度，也略高於1998年寫下的紀錄。

氣象預報員布蘭多林諾（Chris Brandolino）表示，2016年頭7個月，紐西蘭周邊海洋溫度比正常還溫暖，且這一年從北方吹來的風多於往年，而非較寒冷南方的風。1060109

(中央社)