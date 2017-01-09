金球獎頒獎典禮笑點 川普淪箭靶

我要評比

金球獎頒獎典禮今天熱鬧登場，儘管美國總統當選人川普未與會，但典禮中不時拿川普當揶揄對象，甚至把川普比喻為「冰與火之歌：權力遊戲」中暴君喬佛里的真人版。

美聯社報導，典禮主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）一開場就說，金球獎「是美國少數仍尊重普選結果的地方。」

這只是熱身而已，他接著把川普跟「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）中暴君喬佛里（King Joffrey）做比較。

吉米法隆說：「喬佛里國王存在現實生活會是什麼樣？好吧，12天後我們就曉得了。」

連在講到電影「走音天后」（Florence Foster Jenkins）時，吉米法隆都能藉機將戲中飾演世界最爛歌劇歌手的女主角梅莉史翠普（Meryl Streep）扯上川普，說她「甚至拒絕於川普就職典禮表演」。

講到悲劇片「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）時，吉米法隆還說：「這片是2016年裡，唯一比2016年本身更令人沮喪的事物。」

不只吉米法隆拿川普作文章，以影集「夜班經理」（The Night Manager）拿到電視類最佳男配角獎的休羅利（Hugh Laurie），領獎時還說這可能是最後一屆的金球獎。

休羅利意指金球獎主辦單位好萊塢外籍記者協會（Hollywood Foreign Press Association）說，「我不是灰心，但這個名稱含『好萊塢』、『外籍』、『記者』等字」，他覺得金球獎恐難在川普時代生存下去。

他補充說，甚至有些共和黨人連對「協會」一字都會皺眉頭。1060109

(中央社)