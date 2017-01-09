主人走了 移動城堡未來去向成謎

台東「移動城堡」主人李伯伯走了，遊客不捨，鄉親難過。「城堡」未來是拆除蓋大飯店，還是保留，引起外界關注。

台東市中正路1號小白屋，是一間補丁拼布屋，有人說是白色陋屋，像霍爾的移動城堡；也有人說，是托爾斯泰小說裡「呆子伊凡」的王國。

屋主是89歲的李姓老榮民，沒有預拌混泥車，沒有升降梯，他憑著自己雙手、撿拾回收材料，蓋了4樓的小白屋，小白屋的旁邊是2千坪空地，傳說河南王王任生要蓋大飯店。

昨天晚上遊客和台東鄉親從網路上知道李伯伯往生，今天一大早趕到小白屋關心。

里長太太說，之前有仲介業者遊說李伯伯賣房子，讓旁邊的大飯店能順利動工，但是李伯伯不願離開，現在李伯伯走了，小孩子有可能會賣掉房子，讓給大飯店。

網友獲悉老伯伯走了，紛紛留言，「爺爺一路好走」、「這已經算地標了，希望移動城堡能被保留」、「感謝李杯杯製造的台東傳奇」、「接著小白屋被推平」。

台東縣榮民服務處表示，李伯伯有家屬，所以榮民處不會去介入家屬的處置。

去年「移動城堡」雖然挺過尼伯特颱風17級暴風侵襲，但是4樓已經殘破不堪，年事已高的李伯伯經無力修補，目前李伯伯的兒子移居在外，女兒在公家機關上班，「移動城堡」的下一步，不僅台東人關注，遊客也很好奇。 1060109

(中央社)