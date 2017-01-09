全台首座崑曲博物館 收藏百年崑曲樂器

崑曲研究先驅、中大特聘教授洪惟助，推動全台首座崑曲博物館成立，收藏上萬冊文獻和近百年歷史的崑曲樂器等文物，資料完整度更勝大陸蘇州的崑曲博物館。

中央大學今天舉行記者會，宣布座落於中央大學文學院二館的全台首座「崑曲博物館」將於今年5月正式與國人見面。

中央大學特聘教授洪惟助是崑曲博物館的幕後推手，崑曲博物館的收藏幾乎都是他一手完成，崑曲博物館前身、1992年成立的中大戲曲研究室也是由他成立，現在更推動崑曲博物館的誕生。

因父親喜愛崑曲，洪惟助自幼在耳濡目染下，也對崑曲產生興趣，後來在中文系授課時，發現很多劇種都有人研究，唯獨崑曲沒有，但崑曲是中國戲劇史上的重要劇種之一，越劇、京劇等都向崑曲學習，因此他決定開始投入崑曲的研究。

洪惟助成立中大戲曲研究研究室後，常到中國大陸拜訪崑曲演員。洪惟助表示，當時大陸還沒什麼人研究崑曲，崑曲演員很寂寞，看到他來都很開心，也捐贈很多文物讓他收藏，曾有資深崑曲演員捐出從小使用的笛子，至今已有近百年歷史。

崑曲在2001年被聯合國列為文化遺產後，中國大陸也開始投入崑曲研究。洪惟助表示，蘇州的崑曲博物館雖然現在收藏文物的件數略多，但他從90年代就開始投入崑曲研究，為崑曲的歷史作完整的見證，許多大陸學者來訪時，都驚呼許多大陸找不到的東西，卻在台灣看到。

崑曲博物館收藏1萬多冊崑曲相關文獻，影音資料近6000種，還有名家戲服、手抄曲本、樂器等文物，洪惟助表示，包括他在2005年出版的全世界第一部「崑曲辭典」，還有收藏崑曲相關文獻的叢書，以及建立崑曲曲譜的檢索資料庫，也讓台灣的崑曲博物館收集的資料最是完整。

洪惟助表示，歐美很多大學都有博物館或陳列館，但台灣的大學大多沒有很重視文物保存，希望透過崑曲博物館的成立，讓大家更重視文物藝術，而博物館於5月開幕後，也將舉辦中大崑曲藝術節，規劃一系列精彩的崑劇展演和學術研討會。1060109

(中央社)