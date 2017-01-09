年金改革座談傳暴力 出席代表譴責

年金改革會議南區分區座談傳出暴力事件，兩名出席代表今天指控進場及出場時分別遭陳抗民眾施暴，綠黨及教師工會代表到場聲援同聲譴責暴力，並要求警方偵辦。

大高雄總工會志工研究員、綠黨高雄黨部執行委員鄧宇佑說，昨天代表綠黨出席年金改革南區分區座談，打算發表這次年金改革對勞保修惡、不重視勞工退休生活意見，繳交紙本意見書，發現自己沒有發言機會，於是從前門離開會場。

他又說，一出會場，立刻一群被身著國旗衣服的人馬圍住，扯開其外套，見他穿著綠黨衣服後，他們開始持續對他進行肢體攻擊，並質問「為何綠黨可以進場？你們是不是民進黨側翼？」還要求他出示證件、邀請函。

他表示，當時他一再重申「請不要對我暴力相向、有話好說」，但對方並不理睬，持續叫囂、拉扯其上衣與書包，造成他頸處受傷，有明顯勒痕。

他說，離開出口約5公尺處，後方衝出一名中年男子將他拉住，將他摔出數公尺外。警方上前欲制止不及，又有群眾嘗試飛踢他，造成他的腰部挫傷、肌肉拉傷。最後，他逃往附近暗巷，並在暗巷窩藏數十分鐘，透過電話聯繫，才有友人請警察前來，護送他至附近的派出所備案。

鄧宇佑嚴重譴責施暴民眾，他認為，他們的行徑也已嚴重侵害他人言論自由及人身自由，將與律師研究後，考慮提告。

高雄市心家長協會榮譽理事長林莉棻與其他代表昨天下午在警車護送下到高雄國際會議中心出席年金改革會議南區分區座談，進場時也遭陳抗民眾施暴，造成她手部扭傷、背包被扯破，但她則不考慮提告。

林莉棻表示，他們中午就到現場，由於所有入口被層層拒馬封死，外圍又有陳抗民眾包圍攔路阻攔代表進場開會，於是求助警方，用警車護送他們到側門，過一陣子後，場內員警開一小縫讓他們進去，陳抗民眾見狀蜂湧而至，拉住她背包大喊「這個不能讓她進去」，她一時重心不穩差點跌倒，幸好及時抓住拒馬攔杆，強行進場，造成她手部扭傷，背包也被扯壞。

鄧宇佑與高雄市教師職業工會副理事長陳建志等人上午聯合在綠黨開記者會同聲譴責暴力，並呼籲警方偵辦，現場全程並進行網路直播。

陳建志表示，昨天南區場出席代表僅80多名，勉強過半，許多代表都因抗議民眾的不理性阻擋無法進場，他們護航「藍」代表進場，卻阻攔不同立場代表進場，有違民主風範，也侵害他人言論自由及人身自由，警方對此卻袖手旁觀令人遺憾。

高雄市警方則說，昨天抗議民眾的非理性及脫序行為已全程蒐證，主動著手偵辦中。1060109

(中央社)