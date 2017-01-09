黨產會准發薪 洪秀柱:那是我們的錢

行政院不當黨產處理委員會日前准許中國國民黨解凍新台幣5200萬元的台支支票發薪，國民黨主席洪秀柱今天表示，不是黨產會發薪，「那是我們的錢」，「黨產會講這種話，丟臉」。

行政院不當黨產處理委員會6日行文給國民黨，准許解凍1張面額新台幣5200萬元的台支支票，給付去年11、12月薪資，不足的幾百萬由帳戶提領。

洪秀柱上午前往行政院不當黨產委員會前，與抗議黨工一起吃便當。她說，這些黨工為了自己的權益、抗議黨產會違法違憲的惡劣作風，在這裡睡了25天，讓她很難過，因次特別來慰問一下。她承諾1月底前會發薪，並說「有柱柱姊在，絕不讓你們餓肚子」。

對於黨產會日前准予國民黨動支支票發薪，洪秀柱受訪時表示，不是黨產會發薪，「那是我們的錢」，是國民黨該有的法定支出被黨產會扣留，「是可忍，孰不可忍，黨產會講這種話，丟臉」。

媒體詢問，是否願意跟黨產會主委顧立雄當面溝通？洪秀柱回應，顧立雄先把話講清楚再說，不然「有溝不通也沒用」。1060109

(中央社)