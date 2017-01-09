光復高中扮納粹惹議 師生赴以色列辦事處致歉
新竹市光復中學爆發納粹風波後，校長程曉銘上周五率學務主任、變裝事件班級導師及學生共5人，拜會駐台北以色列經濟文化辦事處，針對變裝主題處理不當表示歉意，駐台北以色列經濟文化辦事處代表游亞旭親自接見，聽取光復高中師生的致歉和說明後，已表示諒解，也期待往後雙方多進行教育交流。
光復中學252班導師，和學生製作海報致贈給以色列辦事處，海報上圖像依駐台北以色列經濟文化辦事處的徽章為根，延伸出來的枝葉上寫滿252班學生對此事件的反思，象徵該班學生希望將此事件，獲教訓後加以開枝散葉，讓台灣的學生和民眾，都能更了解納粹屠殺事件，並感受猶太人的深刻之痛。
6日光復中學除至上萬分歉意，也誠摯邀請辦事處人員蒞校，對全校師生公開演講，游亞旭欣然同意，並贈予師生「猶太信仰之旅」一書，並在封面底題字，「期許藉由此書讓大眾記得大屠殺紀念日，並理解這場對猶太人，甚至全人類而言最可怕的悲劇」。
另外他還送給學生1本介紹國際義人何鳳山的繪本書《勇者之光》，表示希望藉此，讓學生理解「勿漠視他人痛苦」，若有更多像何鳳山這樣的人，這世界將更美好。
最後雙方也談到往後的教育交流，盼光復中學能成為宣揚和平與良善意義的起點。他說，駐台北以色列經濟文化辦事處，願意提供相關教材，而光復中學則將這些教材，融入課程教學，透過讀書會、講座，或讓學生參加代表處所舉辦的紀念活動，加深了解此議題，以及背後象徵和平的可貴。
(中時)
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