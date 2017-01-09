為農校生找出路 產官學策略聯盟

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農業大缺工，卻仍有很多農校畢業生找不到好出路，豐年社與18家企業和機構策略聯盟提供農校生見習、工讀以及就業機會，希望鼓勵更多農校生早日找到務農機會，有更好的發展。

豐年社與農企業、農場及法人機構18家，提供學生「循環式見習、就業」機會，盼學生認識與體驗多元的企業生態，見習期間可獲得時薪工資，一旦進入企業，可望有月薪新台幣2萬6000元到3萬元的待遇。

農委會主委曹啟鴻出席並鼓勵青年，他說，傳統觀念將務農視為低賤工作，但以現代眼光來看，農業是唯一低碳的產業，農民友善土地、改善大氣環境，是天地間第一等人，務農者應給予獎章才對，盼社會有共識，一起翻轉傳統對農業的輕視。

他很肯定這個策略聯盟鼓勵務農計畫，盼未來可以推廣到更多的縣市，讓農校學生和農企業媒合，都能找到最好的伙伴。

豐年社與日月光文教基金會合辦的高職農校策略聯盟暨「Young農通訊」發行，今天在農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所舉行。

豐年社說整合高雄與屏東15家農業上下游企業等單位，提供旗山農工以及佳冬高農農科學生約140個見習及工讀名額以及70個就業機會，透過「循環式見習、就業」，引導學生到農企業服務。

不同於過去農委會輔導農校學生到農業改良場、農場或大佃農見習，著重農業生產技術的體驗與學習，豐年社說，要整合產官學資源，讓學生學習農業生產管理，也了解農企業運作，讓學生學習賺「生產財」，還懂得賺「管理財」。1060109

(中央社)