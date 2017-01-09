為農校生找出路 產官學策略聯盟
農業大缺工，卻仍有很多農校畢業生找不到好出路，豐年社與18家企業和機構策略聯盟提供農校生見習、工讀以及就業機會，希望鼓勵更多農校生早日找到務農機會，有更好的發展。
豐年社與農企業、農場及法人機構18家，提供學生「循環式見習、就業」機會，盼學生認識與體驗多元的企業生態，見習期間可獲得時薪工資，一旦進入企業，可望有月薪新台幣2萬6000元到3萬元的待遇。
農委會主委曹啟鴻出席並鼓勵青年，他說，傳統觀念將務農視為低賤工作，但以現代眼光來看，農業是唯一低碳的產業，農民友善土地、改善大氣環境，是天地間第一等人，務農者應給予獎章才對，盼社會有共識，一起翻轉傳統對農業的輕視。
他很肯定這個策略聯盟鼓勵務農計畫，盼未來可以推廣到更多的縣市，讓農校學生和農企業媒合，都能找到最好的伙伴。
豐年社與日月光文教基金會合辦的高職農校策略聯盟暨「Young農通訊」發行，今天在農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所舉行。
豐年社說整合高雄與屏東15家農業上下游企業等單位，提供旗山農工以及佳冬高農農科學生約140個見習及工讀名額以及70個就業機會，透過「循環式見習、就業」，引導學生到農企業服務。
不同於過去農委會輔導農校學生到農業改良場、農場或大佃農見習，著重農業生產技術的體驗與學習，豐年社說，要整合產官學資源，讓學生學習農業生產管理，也了解農企業運作，讓學生學習賺「生產財」，還懂得賺「管理財」。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。