江西再現H7N9病例 患者病情危急

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中國大陸江西省官方8日公布，江西新增1例H7N9流感確定病例，近期累積病例增至6例。最新患病患者病情危急，正住院治療。

中新網今天報導，江西省衛生和計劃生育委員會8日通報，江西新增1例H7N9病例，患者為55歲的劉姓民眾，女性，住在宜春市奉新縣。

通報指出，這名患者病情危急，正在南昌市一家醫院救治。

江西先前已確診5例H7N9病例，3男2女，年齡介於48至83歲，其中有3名患者住在九江市。這5人都在住院治療中。

江西2016年1月出現1例H7N9確定病例後，衛生福利部疾病管制署隨即將江西旅遊疫情建議提升至第二級「警示」（Alert），行政院大陸委員會也將江西列入黃色旅遊警示區域。

江西自此一直在疾管署的旅遊疫情建議警示名單上。1060109

(中央社)