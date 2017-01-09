澎湖日本教育合作 西瀛東瀛2高中交流
國立馬公高中今天與日本靜崗縣立吉原高校簽訂教育交流合作備忘錄，開啟國際學術交流新頁，未來2校可進行學生和教育相關的交流，這是國內首座離島高中與日本高校建立姐妹校。
國立馬公高中與日本靜崗縣立吉原高校，今天由馬公高中校長黃肇國與日本吉原高校校長齊藤浩幸2人，在台灣教育總會長薛光豐、前校長薛東埠與家長會長鄭連端等人見證歷史性一刻下，完成簽訂2高校教育交流合作備忘錄，雙方並互贈紀念品與合影。
國立馬公高中與日本靜崗縣立吉原高校簽訂教育交流合作備忘錄，馬公高中全校師生總動員，並由管絃樂團隆重演出「我想握住你的手」等樂曲，來歡迎吉原高校長齊藤浩幸、事務長鈴木章司和老師夏目雄太等3人來訪。
馬公高中校長黃肇國表示，馬公高中與日本吉原高校早自2009年起，2校互動頻繁，早已建立深厚友誼，去年11月14日組團前往日本吉原高校等參訪交流時，促成2校簽訂締結姐妹校，並在今天簽訂教育交流合作備忘錄，未來促進2校學生與教育相關交流、交換或網路教學，做一個品學兼優，兼具國際視野的世界公民。
日本吉原高校長齊藤浩幸表示，日本吉原高校位於日本最知名的富士山腳下，今年設校109年歷史，全校有723人學生，去年馬高前往交流參訪時，促成2校締結姐妹校，未來2校更深入的交流，讓學校卓越發展，並向全校師生祝賀新年快樂。
目前擔任台中文華高中校長的薛光豐，今天以台灣教育總會長身分見證此一歷史的澎日2校締盟簽約，也感謝教育部全力推動全國高中職與國際學校交流，今年全國已有264所提出申請與日本高校交流，至於日本去年則有241所超過3萬8000位師生到台灣交流的新高。1060109
(中央社)
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