2026年世足賽擴軍為48隊

據大陸央視CCTV5微博援引西班牙《阿斯報》消息，國際足球總會（FIFA）內部達成一致，從2026年世界盃開始，參賽球隊將擴充至48隊，這一消息將在1月10日正式公布。《馬卡報》表示，擴軍將幫助FIFA多賺6億歐元。關於48隊具體的決賽賽制、預選賽賽制，以及各大洲名額分配等問題，將在未來幾個月商討後確定。

在2015年12月4日召開的國際足總執委會會議上，世界盃擴軍方案首次被正式探討。但當時主要內容是討論國際足總改革，擴軍的提案只是中間一個議程。

據BBC透露，世界盃擴軍的提案並不需要國際足總的209個會員單位集體同意，只需要執委會討論就可以通過。國際足總為什麼會突如其來想擴軍呢？外媒紛紛猜測這是「腐敗案」後國際足總拉攏人心的手段。英國《衛報》就撰文表示，國際足總經歷了腐敗醜聞後，需要給會員國一些甜頭，這是一種拉攏方式。

在世界盃的歷史上，曾多次擴軍。1930年第一屆世界盃只有13支球隊參加，之後變成16支球隊。隨後前國際足總主席夏維蘭治為了獲得新增加的亞非足協會員的支持，力促世界盃於1982年第一次大規模擴軍。之後上台的布拉特故技重施，將參賽球隊在1998年世界盃擴張到32支。

(旺報)