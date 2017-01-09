新年讓寵物更健康 中市疫苗巡迴注射12日開跑

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台中市動物保護防疫處12日起，將於新社、霧峰等9區辦理狂犬病疫苗及寵物晶片巡迴注射活動，確保寵物更健康。（陳世宗翻攝）

台中市逢甲商圈發生1名3歲女童，遭柯基犬咬傷左手縫了4針，引起家長的恐慌！為阻絕狂犬病傳播，台中市動物保護防疫處12日起，將於新社、霧峰、太平、豐原、后里、潭子、外埔、東勢、北屯等區，辦理狂犬病疫苗及寵物晶片巡迴注射活動，確保寵物更健康。

動保處指出，1、2月份將辦理17場次，每日活動提供300劑狂犬病疫苗，若現場人潮較多會發放號碼牌，依序拿號碼牌等待；另活動現場僅提供狂犬病疫苗及晶片注射，若寵物需要注射其他傳染病疫苗或其他疾病診治，請至動物醫院就診。

動保處表示，參加注射活動的犬貓需滿3月齡，並要注意犬貓健康情形！犬貓如有敏感體質、懷孕、發燒、下痢、心肝腎疾病等狀況，不適合注射疫苗；為避免現場發生動物打架情形，飼主請使用寵物籃或牽繩，並隨手清理寵物便溺，以維護秩序及整潔。

動保處說，依規定狂犬病疫苗須每年注射1次，提升犬貓免疫力，避免狂犬病在人畜間傳播。狂犬病疫苗注射後1小時內，寵物若有臉部或眼睛浮腫、皮膚紅腫起疹、極度搔癢、呼吸困難、嘔吐、下痢甚至休克等情形，應立即帶至動物醫院進行診治，切勿拖延。

動保處強調，凡設籍台中市的民眾，皆可攜帶身分證及犬貓前往活動地點施打疫苗，若「毛小孩」要植入晶片，則需提供飼主身分證正反面影本。

(中時)