吳敦義選黨魁 談兩岸一中各表
前副總統吳敦義9日上午宣布將競選國民黨主席，現場聲勢浩大，吳敦義也特別說到要致力推動「永續和平發展的兩岸關係」，並再次解釋了「九二共識」的由來。他特別強調，兩岸和平穩定的發展基礎有二，一是「一中各表的九二共識」，二是在中華民國憲法架構下，堅持不統、不獨、不武。
吳敦義並表示，「一中各表」，大陸看到一中會比較開心，我們看到各表會安心，並用台語說「一邊出兩字、互相麥創治」（兩方各提出兩字，相互都信守承諾、不作弄對方），現場報以熱烈掌聲。
他說自己去年11月12日去國父紀念館行禮，他提到，習先生說大陸實踐孫中山的理想，我們中華民國在台灣也是貫徹孫中山思想的實踐者，包含三七五減租、十大建設等。
吳敦義並現場背誦了「禮運大同篇」107個字，他說中華民族不分兩岸，都要朝這個目標去做，特別是「天下為公」的精神，希望大陸在經濟崛起的當下，「不只是講大國崛起，而是和平崛起」，兩岸也能進行「和平競賽」，以此實踐孫中山先生的理想與禮運大同篇之目標。
(旺報)
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