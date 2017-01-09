美國之外第一家! 葛萊美博物館落戶海南三亞

大陸海南三亞市政府、中國聯辦文化傳媒有限公司今(9日)與美國國家錄音藝術與科學學院在北京簽約，共同宣布將在中國大陸引進具有全球影響力的流行音樂殿堂的葛萊美博物館，並落地三亞市，預計將在3年內落成開放。據悉，這是除美國本土之外的全球第一家葛萊美博物館。

(旺報)