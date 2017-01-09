春節返鄉出遊 大眾運輸讓你不會塞路上

春節假期即將來臨，公路總局預估湧現車潮時段在26日下午至27日上午，第二波則是28日中午起至29日下午，新北交通「熱點」則是台2線台2乙線竹圍到淡水路段、台9甲線烏來風景區、台15線八里渡船頭路段、台64線板橋至中和路段、台64線五股二交流道至國道1號五股交流道高架路段等5個路段，提醒用路人盡量避開這些塞車熱點或行駛替代路線。

為紓解新北到宜蘭國道5號壅塞情形，公路總局已與客運業者協調加開班次，尖峰時間3至5分鐘發車，候車時間不會超過20分鐘，強調春節期間價格不會調漲，也會盡力不受到一例一休造成的人力短缺影響，目前各客運車輛與人力均已到位。

這次更推出自雙北市端試辦捷運三重站(國光客運)及松山車站(首都客運)」往返羅東轉運站與板橋轉運站(葛瑪蘭客運)增開至羅東轉運站直達車。

另往返台北、花蓮民眾，除鐵路直達外，也可洽客運公司或向台鐵購買鐵公路聯運票，從台北搭乘國道客運至羅東轉運站，再轉乘台鐵區間車至花蓮，票價經濟實惠。

出門前也可利用「iBus公路客運」APP查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息。

(中時)