越勞竊賣場60萬 警查數百監視器逮人
高雄市大寮區一間賣場遭竊，保險箱內新台幣60萬元現金不翼而飛，警方連月來清查案發現場附近數百支路口監視器，循線鎖定3名越南籍外勞涉案，在台南及台中逮人，有1人在逃。
大寮區大仁路一間賣場去年11月9日凌晨遭竊，竊嫌破壞店內保險箱，偷走60萬元，警方獲報後，擴大調閱進出賣場沿線監視器畫面過濾分析，發現3名疑似外勞的竊嫌在案發地點附近搭乘計程車逃逸。
警方連月來調閱數百支監視器，先在台南市安南區逮獲裴姓主嫌，並在他住處起獲犯案工具砂輪機及贓款8萬6000多元，隨後在台中逮捕阮姓同夥，另一名團姓男子仍在逃。
警方調查，裴嫌曾到這家賣場光顧，犯案前並到賣場觀察過3、4次地形，裴嫌案發當天夥同兩名越南同鄉，從賣場隔壁的平房爬到賣場頂樓，再摸黑從縫隙沿著牆邊的鐵架攀爬進賣場辦公室天花板，為躲避保全系統，3人還用繩索垂降落地，用砂輪機，花了近4小時切割破壞保險箱，偷走60萬元逃逸。 1060109
(中央社)
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