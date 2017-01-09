醫笑患者洗澡擦破睪丸 貼文惹議

整形外科醫師王樹偉在臉書貼文，一患者洗澡用毛巾「擼破」睪丸，並稱「薄皮脆蛋」。有網友質疑此舉是訕笑病人，沒有醫德。台北慈濟醫院則說，王樹偉已離職。

前台北慈濟醫院整形外科醫師王樹偉在臉書（Facebook）貼出一張照片，有一病患看急診，自訴洗澡時用毛巾擦拭睪丸，不慎擦到破皮。診斷為急性周邊重度疼痛，疼痛分數8分。

王樹偉在臉書評論，「除了大笑之外，沒別的話好說了。我好想好想好想知道他用什麼毛巾來擦，還是不小心抓到菜瓜布？垢到底多厚？擼這麼大力到睪丸破皮，可以叫『薄皮脆蛋』啦」，提醒民眾不要濫用急診資源。不過此番發言引起網友正反意見，有人認為王樹偉訕笑患者，沒有醫德。

台北慈濟醫院院長趙有誠中午受訪時表示，王樹偉數月前已經離職，據聞到韓國去學習醫美。不清楚王樹偉臉書的貼文、照片是否來自醫院，會再了解狀況。這是王樹偉個人行為，院方不評論。1060109

(中央社)