訪宏都拉斯固邦誼 蔡總統多管齊下

總統蔡英文正出訪宏都拉斯，她宣布，從今年開始每年定期協助企業擴大組團到中美洲邦交國實地考察，創造雙贏；這趟出訪是要凸顯台灣人不管多困難，都要走向世界的決心。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

蔡總統今天傍晚飛抵宏都拉斯，宏國副總統阿瓦雷茲接機。

蔡總統參觀技術合作計畫與一鄉鎮一特產計畫成果展；並與宏國留台校友代表茶敘，聽取包括宏國總統葉南德茲女兒何怡芳（Ivonne Hernandez）、宏國經濟部長傅哲倫（Arnaldo Castillo Figueroa）等校友們留台經驗。

蔡總統說，宏都拉斯目前已經有超過300名年輕人透過「台灣獎學金計畫」到台灣留學，政府非常重視「台灣獎學金計畫」，她也期待校友們協助台宏雙邊情誼與交流。

蔡總統並提到，前幾個月，宏國總統葉南德茲訪台，讓她印象最深的就是葉南德茲前往大安森林公園跑步，以及搭乘捷運；身為總統能去體會另一個城市，是很好的經驗，她也很希望能有機會體驗宏都拉斯一般人的生活。

宏國經濟部長傅哲倫說，蔡總統第一次來宏都拉斯，「希望不是最後一次，希望每年都可以來這裡」，他並建議台灣政府思考，在醫學醫療方面也能有獎學金交流計畫。

蔡總統晚間宴請僑界代表及留台校友，包括宏國駐台大使謝拉、宏國多名部會官員都出席。

蔡總統致詞時指出，2016年1月，她確定當選總統的第一時間，所接到的第一個祝賀，就是來自於葉南德茲的電話祝福。從就任到現在，她已經跟葉南德茲3度會面，應該是跟各國元首會面次數的第1名。

蔡總統說，台灣跟宏都拉斯都面臨經濟轉型時刻，宏都拉斯正推動擴大就業經濟建設投資計畫，台灣也在積極推動創新產業，更要加強對外經貿交流。

她宣布，從今年開始，會每年定期協助企業擴大組團，來中美洲邦交國實地考察，尋求更多合作機會，一起創造雙贏發展。

蔡總統也有感地說，「我們的國際處境很辛苦，但是我們從來不會因為辛苦，就不去努力」。這一趟出訪，要凸顯的就是「台灣人不管多困難，我們都要走出世界」的決心；在宏都拉斯，就是台灣有能力，也有意願貢獻國際社會最好的證明。

蔡總統並逐一介紹這次隨團的企業，她期盼，企業代表透過這次來訪宏都拉斯，發掘可以在當地發展的機會。1060109

(中央社)