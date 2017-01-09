浩鼎案偵結 士檢下午記者會說明

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我要評比

士林地檢署偵辦浩鼎案，多次約談前中研院院長翁啟惠、浩鼎董事長張念慈後，今天偵結，將於下午3時召開記者會說明。

台灣浩鼎生技公司新藥解盲效果不如預期、股價下跌，遭人檢舉疑涉內線交易；士林地檢署去年3月分案，交由重經專組檢察官偵辦，4月間搜索翁啟惠等人住處，查扣中研院癌症專利技術轉移的資料、相關資金流向等，同步約談翁等人到案。1060109

(中央社)