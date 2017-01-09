總教練夫人A-Lin開球 統一獅盼成真

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中華職棒統一獅隊新球季隊徽、視覺系統煥然一新，3月底的主場開幕賽也構思話題，準備邀請天后級歌手A-Lin到場演唱、開球，為總教練、老公黃甘霖首戰增添氣勢。

黃甘霖與A-Lin在2007年結婚，成為體壇與演藝界的一段佳話。黃甘霖過去是統一獅明星球員，2010年季後轉任教練，本季接下一軍總教練兵符，球團計畫邀請A-Lin到場，為黃甘霖助陣。

統一獅台南主場目前正在整修，為了結構安全，內野觀眾席前半部、球員休息區全部打掉重建，由台南市政府耗資新台幣1100萬元，預計在3月中可以完工。

中華職棒新球季賽程還沒敲定，球團要等賽程出爐之後，才能向A-Lin敲時間。領隊蘇泰安表示，A-Lin是天后級的人物，行程滿檔，等到賽程一確定，就會立即向她提出邀約。

職棒聯盟10日領隊會議初步討論賽程，獅隊主場開幕戰最快可能排在3月28日，但都要等抽籤之後才會明確。1060109

(中央社)