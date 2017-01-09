志在燈王 北港建國國中環保花燈發表

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2017台灣燈會在雲林，北港鎮建國國中環保花燈作品今天發表，縣長李進勇等人點燈展示作品，製作師生有信心爭取國中組燈王寶座。

2017台灣燈會將於2月11日至19日登場，位於虎尾主燈區的競賽花燈區，將展示超過800組全國花燈競賽參賽作品，各參賽作品也已陸續製作完成，準備於2月4、5日進場，展示在虎尾主燈區競賽花燈展覽區。

北港鎮建國國中環保花燈作品今天發表，李進勇、教育處長梁恩嘉、北港鎮長張勝智與校長林吉城等人點燈展示作品，並邀書法家現場揮毫，校園充滿濃濃年節氛圍。

李進勇表示，花燈是一項融合文化、藝術與科技的工藝技術，2017年全國花燈競賽主題結合雞年生肖、民俗文化、環境生態、雲林特色、農業生產、科技綠能、學校發展特色等，參賽者除傳統民俗工藝技法外，融入科技打造富有創意的競賽花燈。

梁恩嘉表示，2017台灣燈會全國花燈競賽作品，將於2月7、8日依據花燈整體效果、造型、色彩、創意、燈光及技巧等項目評審，各組別評選出燈王、特優、優等、甲等及佳作等優勝作品，獎金最高從新台幣3萬元到1500元不等。

林吉城表示，學校師生作品以回收寶特瓶、舊報紙與廢棄回收鐵材等製作，競賽花燈已陸續完成，展示於校園走廊，作品栩栩如生，師生有信心爭取國中組燈王寶座。1060109

(中央社)