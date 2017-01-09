中央大學成立全台首座崑曲博物館

我要評比

台灣戲曲學院趙揚強演出一段新編《范蠡與西施》。（黃世麒攝）

中央大學將於5月成立全台首座崑曲博物館。(中央大學提供)

中央大學校長周景揚（右起）、台灣戲曲學院趙揚強、中央大學中文系特聘教授洪惟助、副校長李光華等人，帶著部分館藏讓社會大眾先睹為快。（黃世麒攝）

中央大學中文系特聘教授洪惟助帶著京、崑劇大師俞振飛留下的巾生褶子讓大家先睹為快。（黃世麒攝）

1992年成立戲曲研究室的國立中央大學致力於崑曲研究不遺餘力，經過3年籌備與規畫，全台首座崑曲博物館將於今年5月正式誕生，延續發揚世界遺產的生命力。

崑曲已於2001年被聯合國教科文組織列為首批人類無形遺產，因而帶動中國大陸開始重視崑曲發展與文物保存，目前蘇州已有崑曲博物館，蒐羅相關物件，館藏規模比台灣的中央大學還要多。

不過，中央大學擁有深厚的館藏內涵，這是蘇州崑曲博物館難以企及，中大特聘教授洪惟助表示，中大及其研究團隊保有的特色是完整資料、研究成果等，很多對岸找不到的資料在台灣都看得到。

中大的崑曲博物館成立後，不僅造福師生、民眾，更是台灣投入保護世界文化遺產行列的重要里程碑。今年5月開幕時，中大將舉辦崑曲藝術節，進行一系列精采的崑曲表演與國際研討會。

(中時)