自傳可退書 海倫清桃：沒說是真實故事

海倫清桃昨揭發自己身世之謎。（圖／取材自海倫清桃臉書）

海倫清桃昨偕丈夫開記者會。（圖／本報系資料照片／粘耿豪攝）

海倫清桃（桃子）昨與老公戴先生坦承結婚18年，她的年齡、身世、學歷全造假，而海倫清桃2014年曾推出自傳《我用勇氣與驕傲在黑暗中種下一道光》，出版社「暖暖書屋」事後公告接受退書，對此，海倫清桃表示，沒接到出版社通知「他們趁機會打出版社的名氣，表示他們很正直」。

海倫清桃自傳以親身經歷為題材，但隨著她隱瞞多年秘密昨天全公開後，自傳真實性引發熱議，根據《蘋果日報》報導，海倫清桃表示，是融合自己和「哥哥」的故事，承認有加油添醋，並強調寫書時沒說是真實故事。

結束記者會後，海倫清桃昨深夜在臉書曬出火辣自拍照，表示會繼續努力直到受肯定。她也坦言昨晚睡得不好，不過坦承後是輕鬆的，談到自己沒說實話，心裡很內疚。

(中時電子報)