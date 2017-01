KYMCO Noodoe車聯網 創新再現美國CES展

KYMCO柯勝峯董事長親自率團參加世界最大的科技展會「美國消費電子展(CES)」,推出二輪車壇首創且已進入量產階段的「Noodoe車聯網」。(光陽KYMCO 提供)

光陽KYMCO柯勝峯董事長創國內機車業者先例,以最新發表的「Noodoe車聯網」現身米蘭國際車展之後,此次再率團前進拉斯維加斯,參加世界最大的科技展會—「美國消費電子展(CES)」,且適逢CES五十週年慶,吸引超越往年更多廠商與媒體前來,盛況空前。

光陽KYMCO不僅在最熱門的CES North Hall車用電子展館(Automotive Electronics),與知名汽車品牌及車用電子業者聯袂展出最前瞻的產品與嶄新技術,並於拉斯維加斯Mandalay Bay與Venetian進行「Noodoe車聯網」深度介紹,吸引為數不少的知名傳媒前來採訪報導,董事長柯勝峯也親自向媒體介紹二輪車壇首創且進入量產階段的「Noodoe車聯網」,且受到BBC、Engadget、The Verge、Autoblog、Motor1等國際媒體關注。

面對趨勢與消費行為的變化,KYMCO加快進入車聯網智慧移動領域,並以「Noodoe車聯網」受到國際媒體關注。(光陽KYMCO 提供)

KYMCO跨界參展CES,不僅是國內機車業者的創舉,更是CES車用電子展館唯一的台灣機車品牌,外貿協會也特別邀請KYMCO代表台灣企業在創新領域的智慧軟實力,於1月4日在拉斯維加斯The Encore Hotel舉辦的「Press Conference for the Innovations on Taiwan ICT Industry」記者會上,向國際媒體進行介紹「Noodoe車聯網」,提升台灣在全球創新領域上的能見度。

KYMCO董事長柯勝峯表示:「跨界參加CES展除了展現KYMCO品牌的創新實力外,從科技趨勢來看,各產業紛紛推出強調有聯網功能的商品,與消費者移動生活息息相關的智慧裝置,更是引起世人關注與討論,而擁有全球千萬用戶體驗的KYMCO,一直是以人性化需求為出發點,面對市場趨勢與消費行為的變化,KYMCO加快進入車聯網智慧移動領域,就是希望提供機車騎士更方便美好的生活體驗。」

KYMCO董事長柯勝峰特別受外貿協會邀請於「Press Conference for the Innovations on Taiwan ICT Industry」記者會上發表演說,展現台灣在創新領域的智慧軟實力。(光陽KYMCO 提供)

當車子快沒油的時候,「Noodoe車聯網」能顯示附近的加油站。(光陽KYMCO 提供)

在陌生的環境,「Noodoe車聯網」能指引目的地正確的方向。(光陽KYMCO 提供)

KYMCO所推出的「Noodoe車聯網」,是由KYMCO創新團隊「先知研究所」透過觀察騎士日常使用習性與全球最新科技趨勢而來,例如機車騎士停紅綠燈時,掏出手機看通知訊息,或是把手機架在手把龍頭上,卻在陽光下看不清楚螢幕,且難以操作觸控螢幕。KYMCO深入了解騎士日常需求並藉由「Noodoe車聯網」提供所需服務,目前推出包括「時間、時速、天氣、智慧羅盤、通知及尋車」六大基本功能,而未來還會隨著手機上的App更新擴增其他功能。

萬物聯網的時代來臨,加諸在機車上的創新科技,讓騎士能在最需要的時候得到最貼心的服務。例如,當車子快沒油的時候,「Noodoe車聯網」能顯示附近的加油站;在陌生的環境,「Noodoe車聯網」能指引目的地正確的方向。「Noodoe車聯網」還能預報所在地區的天候狀況;不僅如此,「Noodoe車聯網」還打造一個前所未有的「騎士社交平台」,讓使用者創作自己的Noodoe儀表,除了可以安裝在自己的愛車上,並可以如同Instagram一般,透過Noodoe App連上雲端,與其他騎士分享其創作,彼此成為粉絲,讓機車從一個代步工具的角色,轉變成為一個創意分享與自我展現的全球社交平台。

萬一你忘記了機車停哪了?Noodoe車聯網也會告訴你!(光陽KYMCO 提供)

在國內銷售成績達成17連霸的KYMCO,是CES首度純機車業者的參與,所展出的以機車騎士需求為中心的「Noodoe車聯網」,更是格外引人注目,在KYMCO攤位上吸引相當多參觀者駐足與媒體採訪報導。柯勝峯董事長表示,KYMCO的旗艦跑旅AK 550將標配「Noodoe車聯網」與消費者見面,搭載Noodoe功能的新車款最快將在今年第一季就會量產上市。

