台大「先考後招」方案 台家盟：一試定終身惡夢再起

110年起的大學升學方案，招聯會和台大30位教授提案的主張不同，雙方正在角力。台灣家長教育聯盟今天發表聲明指出，台大教授所主張的方案無異於走回頭路，不但會造成家庭糾紛，也將使「一試訂終身」的惡夢再起。

招聯會提出大幅降低考試科目，並維持申請、考試「二次分發」，要讓「一試定終身」的噩夢不再復辟。台大30位教授的提案卻是主張「先考後招」，並維持目前的5科考科，他們認為如此才能招收到具備基礎能力的學生。

對於台大30位教授的主張，台灣家長教育聯盟發表聲明表示難以認同。台灣家長教育聯盟表示，台大教授認為多一些考科，以及讓學生完整學完高中三年課程，才能確保學生素質，事實上，這只能證明台大只想招收精於紙筆測驗考試的高中生。

台灣家長教育聯盟指出，台大主張「先考後招」，也就是考完學測的高中生，必須等到分科考試考完後再一起進行申請入學及登記分發入學，但所有了解教育現場的人都知道，當申請入學與登記分發入學放在同一時間時，家長為了確保孩子有好的大學可以唸，絕對會逼著孩子參加分科考試，如此不但會造成許多家庭糾紛，也形同回到「一試訂終身」的年代。

台灣家長教育聯盟認為，教育部萬萬不可依照台大的主張，務必要確保多元入學的精神，透過12年國教課綱及多元入學的考招方案，以引導高中生真正能多元適性。

台灣家長教育聯盟指出，台大的30位教授如果堅持要招收最會考試的學生，請30位教授說服台大各科系以自行招生或透過申請入學檢視學生各科考試成績的方式招收學生，而勿拖累其他眾多大學，也勿因此造成家庭糾紛，更不能使「一試訂終身」的惡夢再起。

(中時)