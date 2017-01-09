雪莉激凸遊台灣 曬「戒指」想婚了？

雪莉退團後尺度也跟著大開。(圖／翻攝自雪莉IG)

雪莉疑似沒有穿胸罩。(圖／翻攝自雪莉IG)

韓國女團f(X)前成員雪莉退團後，尺度也跟著大開，常PO出一些爭議照，不過她似乎不受網友影響，照常分享生活照，近日她和男友崔子來到台灣旅遊，被發現疑似沒穿胸罩就在街上走。

雪莉常脫序曬露點照，但她依舊做自己，近日來台灣遊玩的她，穿著藍色露肩雪紡洋裝，不過卻被網友發現疑似沒有穿胸罩，胸前激凸相當明顯，讓不少人看了超傻眼。

此外，她還甜曬「戒指」照，在左手畫上太陽形狀的戒指，還有愛心眼的表情符號，不少人猜測她是不是想婚了，趁著新年來場婚前旅行。

(中時電子報)