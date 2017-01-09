馮光遠：黨若變吾皇萬歲 就是國運昌隆

作家馮光遠昨天宣布退出時代力量。他今天表示，時代力量是非常多元的政黨，價值上比較傾向自由、社會福利的觀念，若政黨到最後「變成吾皇萬歲萬萬歲，那就是國運昌隆了」。

作家馮光遠昨天在社群網站臉書（Facebook）上宣布退出時代力量。他說，他當初所認知的「時代力量黨」已經變質成為一個「國運昌隆黨」的時候，他不希望他的努力，最後都成為特定人士收割的成果。

馮光遠今天接受廣播節目專訪，談到退黨原因，馮光遠說，自己有太多其他事情要做，如果還揹著時代力量主席團成員身分會不太對，有些還包括媒體的事情，政媒不能兩棲，這個觀念是大家在推的，一定要從自己做起。

馮光遠說，時代力量當初是由林昶佐、林(峰)正等幾個人在北部成立，因為這時代有太多聲音，價值是多元的，要尊重各式各樣的價值，時代力量是由不同背景、不同教養的人組成的政黨，在某些價值上是比較傾向自由派、社會福利國家的觀念，時代力量是非常多元的。

馮光遠說，如果一個政黨到最後，「變成吾皇萬歲萬萬歲，那就是國運昌隆了」。主持人追問，是否在講時代力量執行黨主席黃國昌？馮光遠不願正面回應，只說「這個你們自己去解讀」，「基於厚道，我點到為止」。

馮光遠表示，在民進黨佔多數席次的立法院，時代力量推出的法案要得到很多人連署、認同是很困難的，而黃國昌的立法經驗，也是時代力量5席立委中最好的，也是帶頭的人，若黃國昌在立法院做這工作，「我會完全支持他，這是他拿手的事」。

馮光遠也說，未來不會加入其他第三勢力政黨，他會去幫很多有guts做政治的人；他只是退出時代力量，「這是小事情」，最大能量還是創作，因為政治荒廢創作也有3年，有些朋友要找他合作，才要把政治結束。1060109

(中央社)