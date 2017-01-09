小明明生前要塔位 施易男母親節圓心願

歌仔戲界「四大天王」之一的「小明明」巫明霞7日過世，兒子施易男日前上節目表示，多年前媽媽就想買靈骨塔位，他一直逃避，直到去年母親節才完成媽媽心願，買塔位送媽媽。

巫明霞7日清晨5時在家中浴室滑倒，重創後腦杓，送醫急救仍不治，享壽75歲。施易男原在馬來西亞宣傳新專輯，立刻取消行程，趕回台處理母親後事。

施易男日前上節目「別讓身體不開心」，聊及「可能要跟父母分離的那一天，你準備好了嗎？」他說，從小面臨很多生離死別，大學時父親過世、媽媽多年前在家一氧化碳中毒差點離開，以及最好的朋友意外過世，很怕失去的感覺，「因為感受過那種痛」。

他坦言父親過世後，就一直告訴自己「媽媽可能隨時會離開，不過這是無法準備的」。

孝順的施易男最大心願是要給媽媽一切美好，盡量讓媽媽開心。多年前媽媽跟他說想買靈骨塔位，讓他很害怕、難過，一直逃避，直到去年母親節才完成媽媽心願，買個靈骨塔位送媽媽。

施易男說，媽媽還是把他當小孩子，每天飲食、出門要注意、回來早點睡等，總是悉心叮嚀，他也開心接受媽媽關心；小時候曾叛逆，與媽媽起衝突就離家出走，但怕媽媽擔心，買件衣服就回家，長大後發現媽媽說的都是對的，之後就很聽媽媽的話。

主持人Selina（任家萱）哽咽表示，去年9月帶全家人去義大利，想起小時候父母牽她的手出去玩，這次換她牽父母的手旅遊，但「明顯感覺到他們老了」；角色互換後對爸媽有更多孝順及體諒，也懂得愛要及時。1060109

(中央社)