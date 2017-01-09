久旱加州暴風雨 大雪冰雹肆虐
近年飽受乾旱所苦的加州與西部數州今天遭嚴重暴風雨襲擊，引發洪水且恐有山崩危險。
路透社報導，根據美國氣象局氣象預測中心的氣象專家詹姆士（Kenny James），到今天早上，加州部分地區每小時降下13至19毫米的雨量，且預料將繼續再下好幾個小時。
今天傍晚，暴風雨預計還將在俄勒岡州（Oregon）、部分華盛頓州與愛達荷州（Idaho）地區降下冰雹，讓狀況變得更危險。
他說，內華達山脈（Sierra Nevada）位於加州最高海拔的地方明天之前，預計將累積0.9至2.1公尺的雪量。
北加州地區河流氾濫成災，官員回報發生嚴重交通中斷與道路封閉。從加州中部延伸至東部的內華達山脈地區更已發布「超高危險」山崩警告。
美國國家公園管理局（National Park Service）表示，由於洪水預報，通往優勝美地國家公園（Yosemite National Park）村莊的所有道路全面封閉。
哥倫比亞廣播公司（CBS）網站報導，昨天1名女性在聖雷蒙（San Ramon）高爾夫球場走路時被倒下的路樹壓死。
加州經歷多年乾旱之後，這起暴風雨是加州入秋開始變得格外多雨後，最新出現的天氣變化，且12日該地區預料還將迎接另外一道鋒面。（譯者：中央社許湘欣）1060109
(中央社)
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