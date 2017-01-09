身陷囹圄仍捐肝救父 男：這輩子做過最對的事

「小張」身陷囹圄，仍捐肝救父，醫護為他檢查傷口。(許素惠翻攝)

「我怕出去見不到老父」，「小張」因槍砲罪被判刑17年，得知父親肝硬化瀕危，唯恐出獄後再也見不到父親，主動捐肝救父，父子目前恢復良好。小張強調，這是他這輩子做過最對的事，因此體悟生命可貴，誓言絕不走回頭路。

眉清目秀的小張，很難讓人想像他曾是擁槍自重、逞兇鬥狠的「兄弟」，在雲林第二監獄服刑了5年，尚有12年刑期。

66歲的張父因長期酗酒，罹患酒精性肝硬化末期，合併食道靜脈出血，危在旦夕，唯有換肝得以救命。小張兩個姊姊「孝」不容辭挺身欲救父，不過經配對，姊姊們和爸爸的移植抗原有2、3成，醫生希望能找到組織相容性抗原更接近的親人捐贈，俾提高活體移植成功率。

小張表達他想盡孝的心意，父親怕拖累他而拒絕，不過，他心意已決，幸運的是，經配對成功，父子組織相容性高達9成。

去年12月下旬，雲二監同時有6受刑人住院，戒護科長呂維鈞說，獄力人力十分吃緊，但典獄長吳承鴻認為，救人第一，且生命不容延遲，以加班方式排除人力短缺困難，力促美事，成全小張的孝心。

小張因混跡江湖，加上入獄，父子多年未見，想不到竟是在這樣的場合見面。「當時爸爸已經非常虛弱，見到我很高興，勉力微笑，還向我『謝謝』，我很難過，回他『我是你生的，是你的，肝也是你給我的，謝什麼』」。

小張捐了60%的肝臟給父親，住院一周出院。雲二監衛生科長林博文說，小張復原良好，手術傷口已癒合，張父也已出院返家休養。二監秘書鄭哲成指出，小張加入烘焙班，表現極佳，並戒菸省錢，連同每月勞作金近萬元，全寄回家孝敬父母。

「我不可能再走回頭路了，監獄和我無緣」，這次捐肝救父，不但讓他體悟生命與親情可貴，也了解天下父母心，自責因不學好讓父親鬱卒、借酒澆愁才會生病，誓言改過向善。

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(中時)