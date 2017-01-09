殺人逃大陸18年 槍擊要犯利滿永判刑15年定讞
槍擊要犯利滿永在21年前指示友人槍殺鍾姓男子，犯後並要友人出面自首頂罪，自己則逃亡大陸18年後才被逮。檢警大費周章將他羈押回台，但一審卻以證據不足判他無罪；後上訴至最高法院，確定維持二審判決，認定其主導並指揮殺人，於今天(9日)判刑15年定讞。
64歲的利滿永在1996年11月2日與鍾姓男子有賭博糾紛，他指示並提供2把手槍，要求余國政、宋智鈞等4人（各判刑11年到15年徒刑確定）教訓鍾男，謝等4人將鍾男押至萬巒鄉檳榔園後，持槍及鋁棒毆打並槍擊鍾男致死，後載至內埔工業區丟棄。
案發後，鍾男要求當知剛滿18歲的余國政及宋智鈞出面頂罪，他自己則偷渡潛逃至大陸廣東，還傳出與通緝要犯黃上豐、陳勇志等人在台商聚集城市搞賭場、販毒，經刑事局請大陸公安協助緝拿，黃、陳先後落網遣返回台後，利男也在年12月被捕押解回台。
屏東地院審理後認為，利男只教唆友人「教訓」被害人，但友人卻臨時變更犯意殺人，利男不應以共同殺人罪究責，將他判處無罪，至於他所涉槍砲、傷害、妨害自由等罪，已過追訴期，也裁定免訴，檢方不服提起上訴。
高雄高分院認為，利男提供2把槍要求友人向鍾男尋仇報復，手段凶殘、惡性不輕，且犯後未能面對錯誤，主導友人自首掩飾犯行，再逃匿大陸近20年，犯後能度不佳，將他依共同殺人罪判刑15年，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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