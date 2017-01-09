打經國牌引國父名言 吳敦義宣布選黨魁

前副總統吳敦義今天大陣仗召開記者會，談40年從政生涯，受故總統蔣經國栽培，並引用國父孫中山「一心一德抵艱難」，宣布投入下屆中國國民黨主席選舉。

國民黨主席5月20日改選，繼國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌陸續宣布投入主席選舉後，吳敦義上午宣布參選，呈現三強鼎立局面。

各方支持吳敦義人馬一早擠滿記者會場，多位國民黨籍立委到場力挺，包括廖國棟、王育敏、李彥秀、林為洲、陳宜民、許淑華、黃昭順、顏寬恒、蔣萬安、馬文君等。

前立委丁守中、張顯耀、李慶華等人，以及國民黨中常委姚江臨、江碩平、李德維、林榮德等人，也都到場支持。南投縣長林明溱率地方議員前來加油，也有南投鄉親北上替吳敦義打氣。

表訂上午10時的記者會，吳敦義提前在9時30分進入會場，向支持者握手致意，氣氛熱烈，有人高喊「當選」，也有人高喊「總統好」。

現場高掛「吳敦義參選中國國民黨主席記者會」紅布條，舞台上一幅國父孫中山「一心一德抵艱難」墨寶，特別醒目。

吳敦義致詞時，並未準備講稿，細數40年來的從政生涯，包括台北市議員、國民黨秘書長、行政院長等任內政績，在發表將近50分鐘演說後，宣布參選下屆國民黨主席。

吳敦義提到受蔣經國栽培時表示，當初踏入政壇就是因蔣經國欽點，1972年蔣經國請時任國民黨組工會主委李煥約見他，告訴他，蔣經國指示隔年台北市議員改選，要多提名優秀台籍青年，蔣經國親自寫下「吳敦義」3個字。

吳敦義談到這段過往，還拿出一張小紙條，一度哽咽。

談到國民黨重返執政的目標，吳敦義說，執政是政黨主要目標，執政要有理想與方針，執政時才能得到全民支持；黨將來要爭取再執政機會，在野時要有效監督制衡，也就是民之所欲、常在黨心，黨才有希望。

他認為，國民黨是最有包容力的政黨，如果重新執政，一定要同心協力，建構廉能、有效率、勤快、親切的政府與議會，且要重建繁榮與均富的經濟、重建和諧公義的社會與永續和平穩定發展的兩岸關係。

對於經濟發展，吳敦義說，勞資一定要同心協力，就像夫妻要互相疼惜，共同打拚，如果不能同心協力，就不會是成功的企業或家庭。

談到重建和諧公義的社會，吳敦義說，同婚有極少數在性別與性向上不同，一定要關心尊重其生存發展環境，不能歧視，也有沒有必要因此捲動大多數信守家庭倫理制度與傳統，公益和諧的社會是世代間的和諧，勞與資和諧，不同政黨間的和諧打拚。

話鋒一轉，談到團結，吳敦義說，黨有光榮的歷史，但不可能永遠執政，會面臨內外夾擊，外在環境很艱難，內在團結有待努力。

他認為，團結不是喊口號，要將心比心，大公無私，規規矩矩，光明磊落，才能促成團結，而不是利益交換、威脅恐嚇，這種團結不長久、不安全、不正當。

吳敦義說，應該尊重所有黨員、各級黨組織、黨團、各地方議會，將他們視為心肝、骨幹、血管、細胞；也只有黨真正化為團結政黨，才能重新通過在野淬鍊，迎接重返執政的美好。

吳敦義表示，團結一定要坦誠相對，才能同心協力，國民黨要努力做到孫中山所寫的「一心一德抵艱難」，只有大家努力，一心一德讓黨團結起來，讓友黨、黨友們團結，所有民心凝聚，國民黨就是民之所欲、常在黨心的黨，一定要做到。

他說，作為黨的一份子，受國民黨40年栽培，國人愛護，黨內同志呵護與支持，今天黨的確有困難，希望有志之士，真心投入，有些競選、有些助選、有些輔選，在主席選出後，大家團結，這樣國民黨才會有未來燦爛的明天。「我願意做同心協力表達的一環，我宣布投入下屆國民黨主席選舉」。1060109

(中央社)