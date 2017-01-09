教育耆老盧安華辭世 享壽96歲
教育界耆老盧安華本月7日清晨辭世，享壽96歲。在高屏地區人稱「盧團長」、「高雄貝登堡」的盧安華一生作育英才無數，曾編制童軍教材，創辦木章，屢次代表國家參加家世界童軍大會。
盧安華畢生致力教育，培養英才無數，學生中任職校長、將軍者不計其數，曾任教屏東內埔中學（內埔國中前身）、國立岡山高中、縣立岡山國中。
盧安華熱衷童軍教育，不僅曾編制童軍教材，創辦木章，羅浮訓練，更開辦南部聯合大露營活動，並多次代表國家參加家世界童軍大會，南部教育界尊稱他為「盧團長」、「高雄貝登堡」。
盧安華身體力行智仁勇，帶領學生走出教室，戶外露營，學習野外求生，追蹤尋寶，看星象，打旗語，紮帳棚，生營火， 給學生們留下終生難忘的驚喜與回憶。
退休後的盧安華仍不忘服務鄉梓，擔任學校義工，同時推動客家文化，熱心地方事務。
門生故舊尊敬的「盧團長」，將於元月16日上午10時在岡山介壽西路1號聖文生天主堂舉行公祭。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。