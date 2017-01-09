教育耆老盧安華辭世 享壽96歲

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教育界耆老盧安華本月7日清晨辭世，享壽96歲。在高屏地區人稱「盧團長」、「高雄貝登堡」的盧安華一生作育英才無數，曾編制童軍教材，創辦木章，屢次代表國家參加家世界童軍大會。

盧安華畢生致力教育，培養英才無數，學生中任職校長、將軍者不計其數，曾任教屏東內埔中學（內埔國中前身）、國立岡山高中、縣立岡山國中。

盧安華熱衷童軍教育，不僅曾編制童軍教材，創辦木章，羅浮訓練，更開辦南部聯合大露營活動，並多次代表國家參加家世界童軍大會，南部教育界尊稱他為「盧團長」、「高雄貝登堡」。

盧安華身體力行智仁勇，帶領學生走出教室，戶外露營，學習野外求生，追蹤尋寶，看星象，打旗語，紮帳棚，生營火， 給學生們留下終生難忘的驚喜與回憶。

退休後的盧安華仍不忘服務鄉梓，擔任學校義工，同時推動客家文化，熱心地方事務。

門生故舊尊敬的「盧團長」，將於元月16日上午10時在岡山介壽西路1號聖文生天主堂舉行公祭。1060109

(中央社)