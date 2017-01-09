凱西艾佛列克金球稱帝 感謝麥特戴蒙

第74屆金球獎今天頒獎，「海邊的曼徹斯特」男主角凱西艾佛列克首度稱帝，笑喊「感謝麥特戴蒙給我這個機會，感謝他的支持跟友誼」。

凱西艾佛列克（Casey Affleck）以「海邊的曼徹斯特（Manchester by the Sea）」一舉登上第74屆金球獎電影劇情類影帝，至今已獲第37個影帝榮耀，問鼎奧斯卡金像獎影帝呼聲高。凱西艾佛列克是好萊塢男星班艾佛列克（Ben Affleck）弟弟。

拍攝新片的凱西艾佛列克頂著大鬍子亮相，上台領獎時表示，感謝主辦單位好萊塢外籍記者協會（Hollywood Foreign Press Association），不知該怎麼感謝導演肯尼斯洛勒根（Kenneth Lonergan），「你是我們的寶藏，你是所有愛電影的人的寶藏」。

他說，沒有一個演員的工作是獨立完成，希望女主角蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）能在台上一起領獎，「她是最大功臣」。

不忘糗一下監製麥特戴蒙（Matt Damon），由於接演「絕地救援（The Martian）」，無法導演與主演「海邊的曼徹斯特」，凱西艾佛列克直喊「感謝麥特戴蒙給我這個機會，感謝他的支持跟友誼，雖然我猜他之後不會錯過任何一部跟我有關的電影，就先讓我拿下這部」。

接著凱西艾佛列克感謝家人，雖然他是一家之主，感謝孩子們允許他離家好幾個月拍電影，也感謝孩子的媽、演員老婆莎莫菲尼克斯（Summer Phoenix）給他表演建議。1060109

(中央社)