農曆春節將至　中和警宣導防竊、防搶、反詐騙

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春節將至，中和警分局宣導防竊、防搶、反詐騙。（葉書宏翻攝）

春節將至，中和警分局宣導防竊、防搶、反詐騙。（葉書宏翻攝）

春節將至，中和警分局宣導防竊、防搶、反詐騙。（葉書宏翻攝）

春節將至，中和警分局宣導防竊、防搶、反詐騙。（葉書宏翻攝）

為了加強春節期間防竊、防搶、反詐騙等犯罪預防觀念，新北市中和警分局結合消防局第七救災救護大隊，藉由消防局防火宣導活動及結合中和區公所、中和衛生所、中和動物之家、八里兒童超跑協會、統一星巴克股份有限公司、優里寵物SPA館等單位，共同舉辦106年加強重要節日安全維護工作-預防犯罪宣導活動。

中和警分局現場發送「雞年春聯、紅包袋」等多種宣導品，提供警用重型機車予現場民眾拍照，藉由活動期間向民眾宣導防竊（扒）、防搶、反詐騙觀念，並鼓勵民眾於春節期間向轄區派出所、分局申請免費護鈔服務、住宅防竊檢測，確保民眾身體、財產安全。

今年春節期間為106年1月19日至2月2日為期15天，藉節前強化犯罪預防宣導（防竊（扒）、防搶）等活動，期使民眾能在「治安平穩」、「交通順暢」及本分局同仁「服務熱誠」的工作理念下，推動以防竊（扒）、防搶為主，防詐騙為輔宣導重點，強化民眾對於預防犯罪意識，使民眾平安歡度春節。

(中時)