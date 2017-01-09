疑遭人持槍射殺頭部 女滿臉血倒臥出租套房亡

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新莊出租套房驚傳命案，女滿臉是血倒臥屋內亡。(陳心瑜攝)

新北市新莊傳命案，女滿臉是血倒臥出租套房。(陳心瑜攝)

(15:26更新內文)新北市消防今天下午一時許接獲報案，指新莊區新莊路一處出租公寓有名女子頭部受重傷。警消趕到場後，發現31歲陳姓女子滿臉是血仰躺床邊，頭部有槍傷，已明顯死亡。警方正到場採證並通知陳女家屬，釐清案情。

陳姓女子身著居家服、太陽穴有槍傷，疑遭人持槍自頭部右方射殺，警方也在現場發現彈殼。

鄰居表示，中午曾聽見男女激烈爭吵聲，但不知吵架原因，也不認識陳女。

新北市消防局下午12時57分許接獲一名男子報案，指新莊路公寓有名女子頭部受傷，隨即掛掉電話，警方也正追查男子身分，盼他出面協助釐清案情。

(中時)