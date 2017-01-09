陳建仁盼義大利支持台歐簽訂ECA

副總統陳建仁上午接見義大利國會眾議員羅曼尼尼(Giuseppe Romanini)訪問團一行，他期盼義大利國會繼續支持台灣與歐盟洽簽「投資保障協定」（BIA）及「經濟合作協議」（ECA），以深化台灣與義大利及歐盟的經貿關係。

陳建仁致詞時提及，過去他擔任衛生署長及國科會主委期間曾造訪義國，去年擔任特使前往教廷出席德勒莎修女封聖典禮，是個人第6次訪義大利，在期間感受到濃厚文化氣息，留下非常深刻美好的回憶。

陳建仁指出，近年來，台灣與義大利的關係在雙方政府及民間的共同努力下，雙邊實質交流密切與多元。在經濟上，義大利現為台灣對歐第5大貿易夥伴，僅次於德國、荷蘭、英國及法國，2015年雙邊貿易總額達37億美元。目前台灣在義大利投資金額約7億美元；而義商來台投資者也漸趨熱絡，雙方經貿互動日益密切。

陳建仁強調，為提升台灣產業競爭力，近年來台灣全力爭取與各主要貿易夥伴洽簽《自由貿易協定》。歐盟是台灣第5大貿易夥伴，2015年雙邊貿易額達464億美元，非常感謝義大利國會友人支持台歐盟簽署《投資保障協定》及《經濟合作協議》，也希望義大利政府繼續支持，以深化台灣與義大利及歐盟的經貿關係。

訪問團一行尚包括義大利國會眾議員卜里納(Francesco PRINA)、拉瓦紐(Fabio LAVAGNO)，以及義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表蕭國君(Donato SCIOSCIOLI)，由外交部政務次長吳志中陪同，前來總統府拜會副總統。

(旺報)