NFL季後賽外卡戰 包裝工與鋼人勝出

明星四分衛羅傑斯(中)4次達陣傳球，助綠灣包裝工挺進聯會分區戰。(美聯社)

職業美式足球(NFL)季後賽，今日(9)清晨分頭進行，綠灣包裝工在明星四分衛羅傑斯(Aaron Rodgers)領軍下於國家聯會外卡戰以38比13大勝紐約巨人；匹茲堡鋼人同樣也以30比12的大比分差距在美國聯會外卡戰擊退邁阿密海豚，兩軍雙雙挺進下周的聯會分區戰。

兩屆年度MVP得主羅傑斯在開賽首節受制於巨人隊防守組，包裝工一度以0比6落後；羅傑斯在包裝工粉絲的現場噓聲中逐漸回神，第二節綠灣二次攻陷巨人陣地，羅傑斯在更上半場終了前6秒，演出一記42碼長傳，由外接員卡布(Randall Cobb)在三名巨人球員身後、端線前一步位置接球入懷。

綠灣包裝工外接員卡布。(美聯社)

這記長傳不僅讓包裝工在第二節最後2分20秒內完成第二次達陣，更在中場結束時反以14比13後來居上，大大振奮了全軍士氣，也成為最終大捷的主因。羅傑斯全場40次傳球得手25次，共推進362碼，其中包含四次達陣傳球。包裝工下週將前往德州客場，於國聯分區戰對上以逸待勞的頭號種子達拉斯牛仔隊。

匹茲堡鋼人隊「三巨頭」：四分衛羅里斯柏格(Ben Roethlisberger)、外接員布朗(Antonio Brown)和跑鋒貝爾(LeVeon Bell)終於首次健康的在季後賽聚首，讓鋼人隊一開賽就給海豚隊來了個下馬威。

跑鋒貝爾(左)與羅里斯柏格。(美聯社資料照)

羅里斯柏格在前10分鐘內就二度傳球達陣為鋼人取得領先，先前已連續缺席二年季後賽的貝爾，則在全場跑出隊史季後賽跑陣新高紀錄的167碼，且包含二次闖進達陣區，這足以讓八年來首次重返季後賽的海豚隊全無招架之力，海豚已有17年沒能在季後賽嘗到勝利滋味。

輕騎過關的鋼人隊下週繼續挺進客場，將在美聯分區戰挑戰堪薩斯酋長隊，兩軍前次在10月2日遭遇時，酋長是以43比14痛宰鋼人。

(中時電子報)