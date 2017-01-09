樂來越愛你銀幕情侶檔 金球獎封帝稱后

好萊塢人氣銀幕情侶檔雷恩葛斯林（Ryan Gosling）和艾瑪史東（Emma Stone）今天以音樂片「樂來越愛你」（La La Land），勇奪第74屆金球獎音樂喜劇類最佳男女主角獎。

艾瑪史東擊敗演出「二十世紀女人」（20th Century Women）的安妮特班寧（Annette Bening）、「打破陳規」（Rules Don't Apply）的莉莉柯林斯（Lily Collins）、「最佳閨蜜」（The Edge of Seventeen）的海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）和「走音天后」（Florence Foster Jenkins）的梅莉史翠普（Meryl Streep），獲此殊榮。

美聯社報導，艾瑪史東上台發表感言時表示，「達米恩查澤雷（Damien Chazelle）希望打造一部現代音樂片」，而製作人和片商獅門娛樂（Lionsgate）「給了他這個機會」。

她盛讚同劇演員雷恩葛斯林是「女孩夢寐以求的最佳伴侶」，也讚賞編舞家曼蒂摩爾（Mandy Moore）的「才華與耐心」。

艾瑪史東說：「這部電影是獻給追夢人。無論是比喻或實際上，那些曾被拒於門外的創意人士…我要把這個獎與你們分享。」

雷恩葛斯林擊敗演出「單身動物園」（The Lobster）的柯林法洛（Colin Farrell）、「走音天后」的休葛蘭（Hugh Grant）、「火線掏寶」（War Dogs）的喬納希爾（Jonah Hill）和「惡棍英雄：死侍」（Deadpool）的萊恩雷諾（Ryan Reynolds）。

法新社報導，雷恩葛斯林一開始打趣說，要把獎座大卸八塊，與艾瑪史東及導演達米恩查澤雷共享，接著才真誠地向伴侶伊娃曼德絲（Eva Mendes）致意。

他說：「我要鄭重地向一個人致謝，當我在唱歌跳舞彈鋼琴，享受從影以來其中1次最棒的拍攝體驗時，我的伴侶忙著撫養我們的女兒，懷著我們的第2個孩子，還要試圖幫助她的兄弟對抗癌症。」

「樂來越愛你」是一部向好萊塢黃金時代歌舞片致意的浪漫音樂歌舞片，今天在金球獎頒獎典禮大放異彩，入圍7項全中。（譯者：中央社劉文瑜）1060109

(中央社)