瑞銀：2017陸股漲1成 人幣貶5%

我要評比

投資機構瑞銀證券今天預估，今年大陸A股納入MSCI（明晟）新興市場指數的機率在5成以上，陸股今年有10%的成長空間，人民幣今年底將會貶5%，來到1美元兌7.3元人民幣。

瑞銀證券今天舉行大中華研討會，首席中國策略分析師高挺對媒體表示，北京方面在「控風險」和「穩增長」之間擺盪。今年大陸央行可能降準，降息機率不大，貨幣政策持續審慎。

另鑑於去年基期低，陸股有較好的成長機會，房地產市場則將放緩。

在大陸A股表現方面，去年A股的表現在全球各主要市場中墊底，基期較低，瑞銀看好今年海外投資會大幅參與股市。

隨著與香港股市互聯互通的「深港通」開通，以及改善股市停牌制度，瑞銀認為，今年A股納入MSCI（明晟）新興市場指數的機率在5成以上。

高挺觀察，許多個人投資者歷經2015年中的股災後，2016年參與度下降，加上養老金今年有望陸續入市，A股的機構投資人正在逐漸壯大，市場風格也產生變化。

瑞銀預估，今年陸股大盤較去年有10%的成長空間，A股整體盈利能達到5.7%。但海外因素及政府「控風險」的手段，對A股市場都有不確定性。

至於貨幣政策方面，2016年僅降低存款準備金率一次，並未降息，以消化先前貨幣寬鬆政策的影響，預估今年會延續穩定的政策，有可能降準促進流動性，但不太可能降息。

在匯率方面，人民幣兌美元匯率，瑞銀預估今年底將會貶至1美元兌7.3元人民幣，貶值幅度約在5%。1060109

(中央社)