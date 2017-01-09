要署長下台 葉毓蘭怒：警政署是自冉的東廠？

高雄市警局動員大批警力以拒馬和柵欄封阻管制會場各入口，阻隔年金改革抗爭群眾。（資料照/王錦河攝）

年金改革中區座談會7日下午在中興大學登場，許多民眾到場陳情，警方動員大批女警手持標語（圖），以柔性勸導呼籲民眾勿衝突。(中央社資料照)

最近政府舉行年金改革公聽會，為了對付抗議民眾，現場如臨大敵，蛇籠鐵絲重重圍籬，女警站前排舉標語，甚至赫見布滿小刀片的戒嚴時期所用刀片拒馬。《自由時報》仍以特稿批評警政署放縱特定團體刻意尋釁滋事，直指「警政署長不必幹了」。前警大教授葉毓蘭在臉書痛批，《自由時報》最沒有資格要求警察雷厲風行，把警政署當成「自冉」的東廠嗎？

為推動年金改革，近日政府在台中中興大學、高雄國際會議中心等地舉辦年金改革座談會，有許多軍公教退休人員陳抗而引發衝突。現場出動蛇籠、鐵刺網，甚至連戒嚴時期的刀片拒馬都出現了。女警們手持標語站在第一線面對抗議群眾，有網友諷刺政府用女警當肉盾，手段跟以前共產黨對付國軍，把大量平民農民擋在軍隊前，使國軍無法開槍的戰術有何兩樣?

然而《自由時報》仍以特稿「警政署長不必幹了」，認為警政署放任尋釁滋事與威脅攻擊。批評警政署對陳抗團體的不作為，沒有雷厲風行，疑似「保護統一、侵犯獨立、坐視中國勢力、蹂躪台灣民主」。

前警大教授葉毓蘭在臉書發文指，昨天看到《自由時報》直接對警政署長說三道四，言詞嚴峻令人不寒而慄。本來以為是《自由時報》佛心來著，覺得年金改革分區公聽會會場不必如臨大敵、架拒馬、鋪人牆，要為退休軍公教爭權益發聲，要保障退休軍公教警消的言論自由，原來是想太多，怎麼可能?

她說，其實，《自由時報》最沒有資格要求警察雷厲風行，因為前年反課綱的學生與群眾，攻進教育部，甚至暴力攻擊教官時，台北市中正第一分局在現場進行逮捕，其中有一位是《自由時報》的攝影記者，從此，《自由時報》對於張奇文就三不五時大事撻伐，恫嚇警政署不能給張奇文升遷，終於如願讓張奇文成為在擔任過最最辛勞的中正一分局長之後降調的首例。

葉毓蘭說，這次《自由時報》會怒斥要警政署長下台，原來是時代力量的立委林昶佐邀請香港立法會議員來台，遭到愛國同心會挑釁滋事，雖然轄區中正二分局已經逮捕了三名鬧事的少年，但是還是讓「第一大報」勃然大怒。

她批評《自由時報》，要警察雷厲風行，是聽你們的，還是要聽栓哥(林全)的???並提到去年523，行政院宣布對侵入公署的太陽花撤告，栓哥(林全)就不再提『嚴格執法』，從那時候開始，警察在執行陳抗維安時，警棍收起來，手銬收起來，警察被打沒事，因為會有法官為襲警者圍事，警察依法行政淪為被告，但是高談社會和諧的英姐栓哥，只會對太陽花撤告，卻忘了要求他們對員警撤告。

葉毓蘭質問，警政署在為因公涉訟的員警籌措基金時，請問貴報有任何貢獻嗎?請問，警察嚴格執法被告時，你們有聲援過警察嗎?要警察雷厲風行，誰知道『那一次』該嚴格執法？ 會不會又不小心雷厲到英姐栓哥的鐵桿?會不會又不小心雷厲到「第一大報」的名記者?

葉毓蘭批評該報司馬昭之心，路人皆知。你們所為的嚴格執法，是 『選擇性執法』 針對特定對象來執法 ，而不是『依法行政』，也就是把警政署當成自冉的東廠嗎？

(中時電子報)