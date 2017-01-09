黨產官司預防訴訟無實益 國民黨撤告

國民黨去年在中投及欣裕台是否為黨產案的聽證會前夕，向台北高等行政法院提出「預防性不作為訴訟」，預防黨產會可能做出的任何決議，官司今日首次開庭，國民黨委任律師當庭提出撤回起訴狀，強調本案已無實益將撤告，後續3件官司會繼續打。

法官並無當庭同意國民黨撤回起訴，但法界人士指出，除非合議庭認為本案與重大公益有關，可以決定要繼續審理，否則國民黨都已撤回起訴，本案已結束，不必再審理。

黨產會在去年10月7日召開首場黨產聽證會，在聽證會舉辦前夕，國民黨緊急提起本件行政訴訟，後來黨產會陸續做出行政處分，包含凍結國民黨在永豐銀行帳戶、台支本票，認定中投、欣裕台為國民黨附隨組織，並令中投及欣裕台在30天內收歸國有。

針對黨產會的行政處分，國民黨分別提出聲請停止執行及本訴訴訟，法院陸續就聲請停止執行部分進行裁定，本訴均尚未開庭；但今日開庭的訴訟，是國民黨在黨產會行政處分前，預防性提起的訴訟，因後來處分已作成，預防性訴訟就沒有實質效益。

國民黨律師張少騰表示，黨產會已認定中投及欣裕台為附隨組織，並收歸國有，此外也凍結永豐銀資產，這些黨產會的行政處分，國民黨都向法院提停止執行及本訴，沒必要提這項預防性不作為訴訟，所以撤回起訴。

(中時)